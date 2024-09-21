طالبان ترغب بحضور ممثلها قمة "بريكس" في قازان

الوكيل الإخباري- أرسلت حركة طالبان، طلبا خطيا إلى موسكو لمشاركة القائم بأعمال نائب رئيس وزراء أفغانستان، رئيس الجناح السياسي للحركة عبد الغني بارادار في قمة "بريكس" في قازان في أكتوبر المقبل.



ونوهت وكالة نوفوستي التي حصلت على نسخة من الرسالة، بأنه تم توجيه الطلب إلى مساعد رئيس الاتحاد الروسي يوري أوشاكوف. وفي الرسالة المذكورة شدد القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني نور الدين عزيزي، على أهمية مشاركة السلطات الأفغانية الحالية في القمة.



وجاء في الرسالة الموجهة من عزيزي إلى أوشاكوف: "إننا نعرب عن اهتمامنا بمشاركة وفد رفيع المستوى في القمة، بما في ذلك نائب رئيس وزراء أفغانستان عبد الغني بارادار. وسأشارك أنا كذلك في الوفد مع مجموعة من المسؤولين الآخرين".

اضافة اعلان



من جانبه أكد رئيس مركز الأعمال الروسي في أفغانستان رستم خبيبولين، لمراسل نوفوستي، واقعة إرسال الطلب. وقال إن "الحكومة الأفغانية قدمت طلبا مكتوبا لمشاركة القيادة العليا للبلاد في قمة بريكس التي ستعقد في قازان يومي 22 و24 أكتوبر".



وتتولى حركة طالبان السلطة في أفغانستان منذ نهاية صيف 2021. ولم تعترف روسيا رسميا بالحكومة التي تشكلت في كابل. ولكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان قد صرح بأن روسيا ستتخذ قرارا باستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية.