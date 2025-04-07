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طرد سفير إسرائيل بإثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

اجتماع سابق للاتحاد الأفريقي
اجتماع سابق للاتحاد الأفريقي
 
الإثنين، 07-04-2025 02:43 م
الوكيل الإخباري-   أفاد تقرير صحفي أنّ السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا أبراهام نغوس، طرد من قاعة مانديلا في مقر الاتحاد الأفريقي اليوم الاثنين.اضافة اعلان


وطرد السفير بعد رفض عدد من الدول الأفريقية مشاركته في اجتماع سنوي عن الإبادة التي حصلت في رواندا.

وجاءت مشاركة السفير الإسرائيلي بشكل مفاجئ.

وكشف مصدر دبلوماسي مشارك في الاجتماع أنّ وفودا من دول أفريقية عدة اعترضت على حضوره، وتوقف الاجتماع حتى مغادرته.

الجزيرة
 
gnews

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