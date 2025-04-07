طرد سفير إسرائيل بإثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

وطرد السفير بعد رفض عدد من الدول الأفريقية مشاركته في اجتماع سنوي عن الإبادة التي حصلت في رواندا.
وجاءت مشاركة السفير الإسرائيلي بشكل مفاجئ.
وكشف مصدر دبلوماسي مشارك في الاجتماع أنّ وفودا من دول أفريقية عدة اعترضت على حضوره، وتوقف الاجتماع حتى مغادرته.
الجزيرة
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