طعن طفلة وامرأة وسط لندن

05:14 م

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الوكيل الإخباري- ألقت الشرطة البريطانية القبض على مشتبه به عقب تعرض (طفلة) وامرأة للطعن في "ميدان ليستر" بالعاصمة لندن.



وأوضحت شرطة لندن - حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية - اليوم الاثنين، أن فتاة تبلغ من العمر 11 عاما وامرأة (34 عاما) نقلتا إلى المستشفى عقب إصابتهما صباح اليوم في حادث طعن، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على رجل ولا تعتقد وجود أي مشتبه آخر.