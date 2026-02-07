طهران تأمل بمواصلة المفاوضات مع واشنطن وتشدد على خطوطها الحمر

04:27 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763539 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، عن أمله باستئناف سريع للمفاوضات مع الولايات المتحدة، محذرًا في الوقت نفسه من أنّ بلاده مستعدّة لضرب القواعد الأميركية في المنطقة في حال تعرّضها لهجوم أميركي. اضافة اعلان





عُقدت مفاوضات غير مباشرة، الجمعة، بين واشنطن وطهران في مسقط، هي الأولى منذ أن شنّت الولايات المتحدة في حزيران/يونيو ضربات على مواقع نووية رئيسة خلال حرب استمرت لـ12 يومًا، وبدأتها إسرائيل على إيران.



بعد انتهاء جولة التفاوض، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحادثات "جيدة جدًا"، في وقت تحدّث فيه عراقجي عن "أجواء إيجابية للغاية".



والسبت، أشار عراقجي، وفق مقتطفات من مقابلة مع الجزيرة نُشرت على قناته الرسمية على تطبيق تلغرام، إلى "بداية جيدة".



وقال: "في الوقت الراهن، لم يُحدَّد موعدٌ معيّن للجولة الثانية من المفاوضات، لكننا وواشنطن نعتقد أنه ينبغي عقد هذه المفاوضات قريبًا".



وكان ترامب أعلن، الجمعة، أنّ الطرفين سيلتقيان مجددًا "مطلع الأسبوع المقبل".



وقاد عراقجي وفد بلاده في المحادثات، فيما كان الوفد الأميركي برئاسة ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى صهر الرئيس جاريد كوشنر.



وأكد عراقجي إجراء محادثات "غير مباشرة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ "الفرصة سنحت لمصافحة الوفد الأميركي".



وكان موقع أكسيوس الأميركي نقل عن مصدرين، الجمعة، قولهما إن مناقشات مباشرة جرت بين عراقجي وويتكوف وكوشنر.



وأصرّ عراقجي على أن "الطريق ما زال طويلًا لبناء الثقة".



وأوضح أن طهران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق يطمئن الغرب، مشددًا على أنّ "التخصيب حقٌّ غير قابل للتصرف، ويجب أن يستمر".



تم نسخ الرابط





