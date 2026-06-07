طهران تتهم واشنطن باستخدام سلاح محرم دوليا ضد إيران

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات صحفية على أن "الهجمات الأمريكية والصهيونية على إيران جرائم حرب".
وأضاف أن " فبعد مرور عام على حرب الأيام الاثني عشر، نقوم بتوثيق الأدلة.. لذلك، لا يمكننا القول إن هذه القضية يجب معالجتها بين الحين والآخر فقط. إنها عملية يجب أن تستمر باستمرار، وعلينا اغتنام كل فرصة لتوثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها".
وشدد على انه "يجب أن يتم التوثيق بعناية لأغراض العمل القانوني، ونحن مستمرون في هذه العملية.. كل جريمة ارتُكبت خلال هذه الأربعين يومًا تُعد جريمة حرب، لأن بدء هذه الحرب كان عملًا غير قانوني، ولا يمكننا التمييز بين جريمة ميناب والجرائم التي وقعت في طهران، بما في ذلك اغتيال قادتنا وقائدنا الشهيد".
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