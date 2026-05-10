طهران تسلم ردها على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب

وأضافت الوكالة أن الرد الإيراني سُلم إلى الوسيط الباكستاني.
وأوضحت أنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة.
وفي السياق، أكد قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير أن إسلام آباد تضطلع بدور وساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم، مشددا على أن بلاده تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك.
وقال الجنرال منير إن الجهود الباكستانية متواصلة بلا انقطاع لدفع المساعي الدبلوماسية قدما، في وقت تتصاعد فيه الترقبات بشأن رد طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.
وفي موازاة ذلك، قال مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية إنه لم يعد للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أي مكانة أو نفوذ في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الإمارات: التعامل مع طائرتين مسيرتين من إيران
-
الكويت: رصد مسيّرات داخل المجال الجوي والتعامل معها وفق الإجراءات
-
وسائل إعلام: خامنئي أعطى الجيش الإيراني توجيهات لمواصلة العمليات
-
"دلافين" إيران تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية
-
أعلى سلطة قضائية سورية تلاحق جنرالا أمنيا وثلاثة وزراء سابقين
-
استهداف إسرائيلي لأكثر من 40 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان
-
لأول مرة منذ الحرب .. ناقلة غاز طبيعي قطرية تعبر هرمز
-
الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من ارتكاب أي خطأ