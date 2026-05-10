طهران تسلم ردها على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب

الوكيل الإخباري- قالت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، إن طهران سلمت رها على مقترح واشطن بشأن إنهاء الحرب.

وأضافت الوكالة أن الرد الإيراني سُلم إلى الوسيط الباكستاني.



وأوضحت أنه وفقا للخطة المقترحة ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على مسألة إنهاء الحرب في المنطقة.



وفي السياق، أكد قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير أن إسلام آباد تضطلع بدور وساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم، مشددا على أن بلاده تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك.



وقال الجنرال منير إن الجهود الباكستانية متواصلة بلا انقطاع لدفع المساعي الدبلوماسية قدما، في وقت تتصاعد فيه الترقبات بشأن رد طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.