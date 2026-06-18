طهران تقول إن برنامجها الصاروخي غير مطروح في التفاهم مع واشنطن

ووقّع دونالد ترامب ونظيره مسعود بيزكشيان مساء الأربعاء 17 حزيران 2026، مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط.
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