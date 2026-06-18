طهران تقول إن برنامجها الصاروخي غير مطروح في التفاهم مع واشنطن

الوكيل الإخباري- أعلنت إيران، الخميس، أن برنامجها للصواريخ البالستية غير مطروح في المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة، والتي ستجرى بناء على مذكرة التفاهم الموقعة من رئيسي البلدين.

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