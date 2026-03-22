الأحد 2026-03-22 08:54 م

طهران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل حال استهداف منشآت الطاقة

علم إيران
إيران
 
الأحد، 22-03-2026 07:00 م

الوكيل الإخباري-   قال الحرس الثوري الإيراني في بيان الأحد، إن إيران ستغلق مضيق هرمز بالكامل إذا نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

اضافة اعلان


وهدد ترامب السبت "بمحو" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، في ما يشير إلى تصعيد كبير بعد أقل من يوم على حديثه عن "تهدئة" الحرب التي دخلت الآن أسبوعها الرابع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم إيران

علم إيران

عربي ودولي طهران تهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل حال استهداف منشآت الطاقة

الأكثر مشاهدة