طهران: سنحاسب إسرائيل على اغتيال نيلفروشان

وقالت الخارجية الإيرانية: "ستستخدم إيران كافة إمكانياتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على اغتيال العميد نيلفروشان".
وأضافت في بيان تضمن تقديم التعازي مجددا باغتيال عباس نيلفروشان - خلال قصف إسرائيلي للمناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر الماضي - إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والشعب الإيراني "وباقي الشعوب الحرة في العالم وأسرة هذا الشهيد العظيم" حسب بيان الخارجية.
وتابع البيان: "إن التاريخ الإجرامي للكيان الصهيوني منذ نشأة هذا الكيان وإلى اليوم يظهر بأن المداراة مع الاعتداءات والجرائم التي يقترفها هذا الكيان تجعله أكثر تجرؤا وتزيد من حجم جرائمه".
وشدّد بيان الخارجية الإيرانية أن "اغتيال هذا القائد العسكري الإيراني الكبير هو خطوة غير قانونية ولا شك بأن ايران ستستخدم كافة إمكانياتها لمحاسبة الكيان الصهيوني على هذه الجريمة".
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