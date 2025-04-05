طهران: شعب غزة يقف صامدًا

الوكيل الإخباري- أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أنّ عدم تعرض إيران وحزب الله وفلسطين للضرر من الأعداء لا يتوافق مع منطق الحرب.



وقال سلامي في تصريحات له مساء اليوم السبت، إنّ شعب غزة المحاصر بدون ماء ولا طعام يقف صامدًا ولا يمنح إسرائيل إذنًا بالغلبة.

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