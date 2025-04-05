طهران: شعب غزة يقف صامدًا

وقال سلامي في تصريحات له مساء اليوم السبت، إنّ شعب غزة المحاصر بدون ماء ولا طعام يقف صامدًا ولا يمنح إسرائيل إذنًا بالغلبة.
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