طهران: لن تدخل أو تغادر أي ناقلة مضيق هرمز دون تنسيق

07:17 ص

الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إن أي ناقلة لن تتمكن من دخول مضيق هرمز أو مغادرته دون تنسيق مع طهران، مشيراً إلى اندلاع حريق في إحدى ثلاث ناقلات نفط عقب انفجار وقع جنوب المضيق. اضافة اعلان





وأضاف الحرس الثوري أن الناقلتين الأخريين عادتا أدراجهما بعد الحادثة التي وقعت في المنطقة الواقعة جنوب مضيق هرمز.



وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلتَي نفط سعوديتين، فيما أفادت تقارير الأمن البحري بأن إحدى السفينتين اللتين ذكرهما الحوثيون، وهي الناقلة "إنسيليا" التي ترفع العلم السعودي، تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر.



وقال الحوثيون إن الناقلتين "إنسيليا" و**"ليلى"** انتهكتا ما وصفوه بـ"الحصار البحري" المفروض على السعودية، موضحين أنه تم استهدافهما "بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة".



وذكر مصدر في الأمن البحري أن الناقلة "إنسيليا" أرسلت نداء استغاثة، وأبلغت عن تعرضها للاستهداف بصاروخ أثناء إبحارها عند الحدود الخارجية لميناء جازان السعودي في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.



وقالت مجموعة "فانجارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إن الجانب الأيمن من الناقلة "إنسيليا" أُصيب بمقذوف مجهول على بعد نحو 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي منطقة الشقيق في السعودية، عند الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن واقعة في المنطقة نفسها، مشيرة إلى أن ربان ناقلة نفط أفاد بتعرضها لضربة بمقذوف مجهول تسبب في اندلاع حريق على متنها، فيما يعمل الطاقم على إخماده.



وأكدت الهيئة عدم ورود تقارير عن وقوع قتلى أو جرحى أو أضرار بيئية.



ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان البلاغ الذي تلقته الهيئة يتعلق بالناقلة "إنسيليا"، إلا أن تفاصيل الموقع والملابسات تتطابق مع تقرير مجموعة "فانجارد".



وقالت مجموعة "فانجارد" إن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الهجوم، إضافة إلى استهداف سفينة ثانية هي الناقلة "ليلى"، مشيرة إلى عدم تأكيد ذلك بشكل مستقل حتى الآن.



وأوضح مصدر أمني بحري أنه لا تتوافر معلومات إضافية حول وقوع إصابات، أو حالة الطاقم، أو حجم الأضرار، أو أي تأثيرات بيئية.



وكان الحوثيون قد أعلنوا، الاثنين، فرض "حصار بحري" على السعودية في البحر الأحمر، في خطوة قد تؤثر في حركة إمدادات الطاقة خارج منطقة الخليج.



وقال الحوثيون، في بيان سابق، إنهم أجبروا نحو 10 سفن على تغيير مسارها والعودة بعد تحذيرها من الإبحار نحو الموانئ السعودية، وهي رواية لم تتمكن رويترز من التحقق منها بشكل مستقل.



وأظهرت بيانات تتبع السفن أن خمس ناقلات غيّرت مسارها في البحر الأحمر، الأربعاء، فيما حددت اثنتان منها قناة السويس وجهة بديلة لهما بعد التحذيرات الحوثية للسفن من الاقتراب من الموانئ السعودية.



وطلبت إيران، في 16 تموز 2026، من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران.





