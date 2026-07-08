طهران والدوحة تؤكدان أهمية تجنب التصعيد في المنطقة

وأوضحت الوزارة أن الطرفين بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية "خصوصا الأحداث الراهنة في مضيق هرمز"، وشددا على أهمية "استخدام القدرات الدبلوماسية لحل المسائل الإقليمية، وعلى الحاجة الى إبقاء قنوات التواصل والتنسيق لتفادي تصعيد التوترات في المنطقة".
وأتى الاتصال عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات عنيفة على خلفية هجمات على سفن في مضيق هرمز. وكانت إحدى هذه السفن ناقلة قطرية، وحمّلت الدوحة طهران مسؤولية الهجوم.
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