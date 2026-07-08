طهران والدوحة تؤكدان أهمية تجنب التصعيد في المنطقة

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء، بأن الوزير عباس عراقجي ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أكّدا خلال اتصال هاتفي ضرورة تجنب تصعيد التوترات في المنطقة.

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وأوضحت الوزارة أن الطرفين بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية "خصوصا الأحداث الراهنة في مضيق هرمز"، وشددا على أهمية "استخدام القدرات الدبلوماسية لحل المسائل الإقليمية، وعلى الحاجة الى إبقاء قنوات التواصل والتنسيق لتفادي تصعيد التوترات في المنطقة".