الأربعاء 2026-07-08 11:49 م

طهران والدوحة تؤكدان أهمية تجنب التصعيد في المنطقة

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:47 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء، بأن الوزير عباس عراقجي ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أكّدا خلال اتصال هاتفي ضرورة تجنب تصعيد التوترات في المنطقة.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن الطرفين بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية "خصوصا الأحداث الراهنة في مضيق هرمز"، وشددا على أهمية "استخدام القدرات الدبلوماسية لحل المسائل الإقليمية، وعلى الحاجة الى إبقاء قنوات التواصل والتنسيق لتفادي تصعيد التوترات في المنطقة".


وأتى الاتصال عقب تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات عنيفة على خلفية هجمات على سفن في مضيق هرمز. وكانت إحدى هذه السفن ناقلة قطرية، وحمّلت الدوحة طهران مسؤولية الهجوم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي أكسيوس: الجيش الأميركي ينفذ الآن ضربات على إيران

ق

كأس العالم الاتحاد المصري يعلن مصير حسام حسن

ب

عربي ودولي إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك

ل

عربي ودولي طهران والدوحة تؤكدان أهمية تجنب التصعيد في المنطقة

ل

عربي ودولي شهيدان في غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

ب

أخبار محلية الأردن يدين الهجمات المسلحة على عناصر الجيش والشرطة في باكستان

ب

أسواق ومال مستقبل أسعار الفائدة أمام قرار مصيري وسط ضبابية المشهد العالمي

ب

كأس العالم أول تعليق لمسؤول أمريكي حول سرقة مباراة مصر



 
 






الأكثر مشاهدة

 