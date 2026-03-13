طهران: ينبغي للسفن التنسيق مع البحرية لعبور مضيق هرمز

وفي تصريحات تتسم بالتحدي، قال الزعيم الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، الخميس، في أول تعليقات تُنسب إليه منذ توليه المنصب خلفا لوالده، إن إيران ستواصل القتال وستبقي مضيق هرمز مغلقا كوسيلة ضغط ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
