السبت 2026-03-07 01:15 م

طيران الإمارات تعلّق رحلاتها من وإلى دبي حتى إشعار آخر

طائرات تابعة لطيران الإمارات في مطار دبي الدولي في الإمارات العربية المتحدة
طائرات تابعة لطيران الإمارات في مطار دبي الدولي في الإمارات العربية المتحدة
 
السبت، 07-03-2026 10:46 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة طيران الإمارات، السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر، داعية المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار، ومؤكدة أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تمثل الأولوية القصوى ولن يتم التهاون بها.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها ستشارك التحديثات فور توفرها، مشيرة إلى أن المسافرين الذين لديهم حجوزات للسفر بين 28 شباط و31 آذار يمكنهم إعادة الحجز على رحلات بديلة للسفر في موعد أقصاه 30 نيسان، أو طلب استرداد قيمة التذكرة، سواء عبر الشركة مباشرة أو من خلال وكلاء السفر، كما أغلقت جميع نقاط تسجيل السفر داخل المدينة في دبي مؤقتا حتى إشعار آخر.

كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان أنه "حرصا على سلامة المسافرين والعاملين وأطقم شركات الطيران، تم تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي (DXB) إذ يتم التعامل مع الوضع وفقاً لبروتوكولات السلامة المعتمدة".

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات أن الدفاعات الجوية تتعامل، صباح السبت، مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، إضافة إلى تدخل المقاتلات لاعتراض الطائرات المسيّرة والجوالة.

وفي وقت سابق السبت، تعاملت الجهات المختصة في إمارة دبي فجرا مع حادث محدود نجم عن سقوط شظية نتيجة عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات من جراء الحادث، وفق مكتب دبي الإعلامي.
 
 


