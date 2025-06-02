"طيران الإمارات" تعود إلى دمشق.. تفاصيل استئناف الرحلات وعددها

الوكيل الإخباري- أعلنت "طيران الإمارات" عن استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 16 يوليو المقبل بعد أن كانت قد علقت عملياتها إلى العاصمة السورية في عام 2012.



وقالت شركة "طيران الإمارات" في بيان لها إن القرار جاء عقب تقييم شامل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وستبدأ طيران الإمارات بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعيا في المرحلة الأولى، أيام الاثنين والأربعاء والأحد، مع خطط لزيادة عدد الرحلات إلى أربع أسبوعيا بدءا من 2 أغسطس المقبل، بإضافة رحلة يوم السبت، وستوسع الناقلة خدماتها إلى العاصمة السورية إلى رحلة يوميا اعتبارا من 26 أكتوبر المقبل.



وقال الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات" والمجموعة أحمد بن سعيد آل مكتوم: "يمثل استئناف عمليات طيران الإمارات إلى دمشق خطوة استراتيجية تدعم مرحلة التعافي وإعادة البناء في سوريا، من خلال توفير مزيد من خيارات السفر والربط الجوي الذي يعد ركيزة أساسية لتحفيز الحركة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وفتح قنوات جديدة للتجارة والوصول إلى الأسواق العالمية".



وأضاف: "هذا الربط المباشر لا يخدم فقط أهداف التنمية، بل يعد جسرا حيويا يربط أبناء الجالية السورية في الأمريكيتين وأوروبا ودول الخليج بوطنهم، ويتيح لهم المساهمة بخبراتهم وإمكاناتهم في دعم مسيرة النهوض الوطني، ونود أن نُثمن التعاون البنّاء من الجهات المختصة في سوريا، ونتطلع من خلال عملياتنا المجدولة إلى تعزيز جسور التواصل بين دبي ودمشق، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة بأسرها".



وكانت "طيران الإمارات" قد بدأت تشغيل رحلاتها إلى دمشق في 1988، ونقلت قبل تعليق عملياتها في عام 2012 أكثر من 2.1 مليون مليون راكب من وإلى سوريا.