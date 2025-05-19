عاجل ترامب يعلق على إصابة بايدن بالسرطان

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الوكيل الإخباري- علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خبر تشخيص اصابة جو بايدن بالسرطان . اضافة اعلان





وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "أنا وميلانيا نشعر بالحزن لسماع خبر التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. ونتقدم بأحرّ تمنياتنا لجيل وعائلتها ونتمنى لجو الشفاء العاجل والشفاء العاجل"



يذكر ان مكتب بايدن كان قد اعلن بوقت مسبق تشخيص اصابته بسرطان البروستاتا العدواني.