عاجل ترامب يعلق على إصابة بايدن بالسرطان

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "أنا وميلانيا نشعر بالحزن لسماع خبر التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. ونتقدم بأحرّ تمنياتنا لجيل وعائلتها ونتمنى لجو الشفاء العاجل والشفاء العاجل"
يذكر ان مكتب بايدن كان قد اعلن بوقت مسبق تشخيص اصابته بسرطان البروستاتا العدواني.
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