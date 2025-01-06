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عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 06-01-2025 12:56 ص
الوكيل الإخباري-   ضربت عاصفة ثلجية منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة الأحد، وبدأت تتجه شرقا مع تحذير السلطات من تساقط للثلوج هو الأكثر كثافة منذ عقد واضطراب شديد في حركة السفر.اضافة اعلان


وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الثلوج تساقطت بسماكة 38 سنتيمترا أو أكثر في بعض المناطق، ما "سيجعل السفر محفوفا بالمخاطر للغاية، مع وجود طرق غير سالكة".

ويمكن أن يؤدي ذلك، فضلا عن الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالأشجار بسبب شدّة الرياح، إلى "انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي".
 
gnews

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