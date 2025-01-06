عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الثلوج تساقطت بسماكة 38 سنتيمترا أو أكثر في بعض المناطق، ما "سيجعل السفر محفوفا بالمخاطر للغاية، مع وجود طرق غير سالكة".
ويمكن أن يؤدي ذلك، فضلا عن الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالأشجار بسبب شدّة الرياح، إلى "انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي".
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