الثلاثاء 2026-01-27 12:24 م

عاصفة ثلجية غير مسبوقة .. 21 قتيلًا وإغلاق واسع للطرق في أميركا

عاصفة ثلجية غير مسبوقة .. 21 قتيلًا وإغلاق واسع للطرق في أميركا
عاصفة ثلجية غير مسبوقة .. 21 قتيلًا وإغلاق واسع للطرق في أميركا
 
الثلاثاء، 27-01-2026 10:41 ص
الوكيل الإخباري-   لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم، وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف منزل في الولايات المتحدة، جراء تواصل اجتياح موجة البرد القارس معظم أنحاء البلاد بفعل العاصفة الثلجية "فيرن"، التي وصفت بأنها من الأشد في العقود الأخيرة.اضافة اعلان


وبحسب محطة "فوكس نيوز" الأميركية، سجلت مناطق واسعة، لا سيما في نطاق البحيرات العظمى شمالي الولايات المتحدة، انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، حيث هبطت إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر، ووصلت في أجزاء من ولايتي مينيسوتا وويسكونسن إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر، وفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وتوقعت الهيئة تفاقم موجة الصقيع خلال الأيام المقبلة مع اندفاع كتلة هوائية قطبية، خصوصًا في وسط الولايات المتحدة، حيث قد تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 45 درجة مئوية تحت الصفر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الخزنة في مدينة البتراء

خاص بالوكيل صور - أردني يصدر كتابًا عن البتراء وقادة العالم الذين زاروها وما قالوه عنها

توقيف مندوب شركة تواطأ مع موظف في وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية توقيف مندوب شركة تواطأ مع موظف في وزارة التربية والتعليم

الترتيب المثالي لتطبيق منتجات العناية بالبشرة

المرأة والجمال الترتيب المثالي لتطبيق منتجات العناية بالبشرة

إعلان هام من الخارجية الأمريكية لجميع الراغبين بالسفر وحضور مونديال 2026

عربي ودولي إعلان هام من الخارجية الأمريكية لجميع الراغبين بالسفر وحضور مونديال 2026

تعبيرية

المرأة والجمال إطلالات راقية تناسب حفلات الزفاف الشتوية

ا

شؤون برلمانية الاقتصاد النيابية تقر التقرير النهائي لقياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية

20 ألف مريض في قطاع غزة ينتظرون العلاج بالخارج

فلسطين 20 ألف مريض في قطاع غزة ينتظرون العلاج بالخارج

بالتفاصيل هذه خارطة مسلسلات رمضان 2026

فن ومشاهير هذه خارطة مسلسلات رمضان 2026 - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة