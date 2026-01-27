عاصفة ثلجية غير مسبوقة .. 21 قتيلًا وإغلاق واسع للطرق في أميركا

10:41 ص

الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم، وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف منزل في الولايات المتحدة، جراء تواصل اجتياح موجة البرد القارس معظم أنحاء البلاد بفعل العاصفة الثلجية "فيرن"، التي وصفت بأنها من الأشد في العقود الأخيرة. اضافة اعلان





وبحسب محطة "فوكس نيوز" الأميركية، سجلت مناطق واسعة، لا سيما في نطاق البحيرات العظمى شمالي الولايات المتحدة، انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، حيث هبطت إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر، ووصلت في أجزاء من ولايتي مينيسوتا وويسكونسن إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر، وفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.



وتوقعت الهيئة تفاقم موجة الصقيع خلال الأيام المقبلة مع اندفاع كتلة هوائية قطبية، خصوصًا في وسط الولايات المتحدة، حيث قد تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 45 درجة مئوية تحت الصفر.

