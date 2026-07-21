عاصفة عنيفة في تشيلي تودي بحياة 10 أشخاص

وقالت مديرة جهاز الطوارئ الوطني (سينابريد) أليسيا سيبرايان للصحفيين إنّ "حصيلة العاصفة بلغت 10 قتلى وأربعة مفقودين و17 جريحا، فيما بلغ عدد المتضررين 2422 شخصا".
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