عاصفة عنيفة في تشيلي تودي بحياة 10 أشخاص

الوكيل الإخباري- تسببت عاصفة عنيفة تضرب تشيلي بمقتل 10 أشخاص على الأقل وعزل نحو 100 ألف آخرين بسبب تعطّل شبكات الاتصال والنقل، وفق حصيلة جديدة نشرتها الاثنين الحكومة التي أعلنت حالة الطوارئ واستدعت الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

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