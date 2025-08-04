عبد الله بن زايد: دعم الإمارات ثابت لتطلعات الشعب الفلسطيني

وشدد الشيخ عبد الله بن زايد، على أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لإنهاء الصراع وتعزيز فرص السلام الشامل والدائم.
ولفت الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن رؤية دولة الإمارات منذ تأسيسها، أكّدت مرارا أن الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا من خلال حلول سياسية عادلة، تراعي الكرامة الإنسانية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الروسية: إسقاط 120 مسيرة أوكرانية وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع
-
استئناف عمل ممر إنساني بريف درعا بعد تأمين المنطقة
-
المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ
-
روسيا: هجوم بمسيرات أوكرانية يشعل حريقا في محطة قطار في فولغوغراد
-
سلطات تشيلي تعلن العثور على جثث جميع العمال المفقودين جراء انهيار نفق داخل منجم للنحاس
-
الداخلية السورية: اعتقال تاجر مخدرات خطير مرتبط بماهر الأسد
-
مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جداً
-
فوتشيتش: قد ألتقي بوتين خلال زيارتي للصين في سبتمبر