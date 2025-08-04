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عبد الله بن زايد: دعم الإمارات ثابت لتطلعات الشعب الفلسطيني

الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات
الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات
 
الإثنين، 04-08-2025 12:51 ص
الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن الإمارات ستبقى ثابتة في التزامها بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني، داعيا كافة الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان


وشدد الشيخ عبد الله بن زايد، على أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لإنهاء الصراع وتعزيز فرص السلام الشامل والدائم.

ولفت الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن رؤية دولة الإمارات منذ تأسيسها، أكّدت مرارا أن الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا من خلال حلول سياسية عادلة، تراعي الكرامة الإنسانية.

سكاي نيوز
 
 
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