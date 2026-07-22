الأربعاء 2026-07-22 11:01 ص

عدد السفن المبحرة عبر مضيق هرمز يتراجع أكثر مع استمرار الحرب

عدد السفن المبحرة عبر مضيق هرمز يتراجع أكثر مع استمرار الحرب
عدد السفن المبحرة عبر مضيق هرمز يتراجع أكثر مع استمرار الحرب
 
الأربعاء، 22-07-2026 08:24 ص
الوكيل الإخباري-   انخفض عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف الأمنية وسط استمرار حرب إيران، وفق ما أظهرت بيانات في قطاع الشحن.اضافة اعلان


وأشارت بيانات شركة كبلر إلى أن 3 سفن شحن عبرت المضيق الثلاثاء، في انخفاض عن 4 سفن الاثنين.

وأظهرت بيانات كبلر أن سفينة البضائع العامة (كايزر) غادرت المضيق محملة بالبضائع، في حين دخلت ناقلة البضائع السائبة الجافة "إتش 7 إس.إم.بي 8" المضيق وهي فارغة، مما يعني أنها ستحمل شحنة في الخليج.

وقالت كبلر إن السفينة "هسين أوشن" دخلت المضيق الثلاثاء محملة بزيت النخيل المكرر.

ولم تشاهد أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال تعبر المضيق الثلاثاء.

وأعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أنه نفذ أحدث غاراته على إيران، في الليلة الحادية عشرة على التوالي من هذه الهجمات.

وفي البحر الأحمر، غيرت ناقلتان كانتا تحملان نفطا خاما إلى آسيا مسارهما في أثناء توجههما نحو مضيق باب المندب الثلاثاء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إطلاق صفارات الإنذار في العقبة

أخبار محلية عاجل إطلاق صفارات الإنذار في العقبة

علم الجزائر

عربي ودولي الجزائر: إجلاء أكثر من 100 مريض بعد وصول حرائق الغابات لأحد المستشفيات

نماذج الذكاء الاصطناعي تفاجئ مطوريها بمحاولة اختراق منصة برمجية شهيرة

تكنولوجيا نماذج الذكاء الاصطناعي تفاجئ مطوريها بمحاولة اختراق منصة برمجية شهيرة

هيئة تنظيم النقل البري: لا قرار بإلغاء خاصية “التحرير” في التطبيقات الذكية

أخبار محلية "النقل البري": تشغيل خط الكرك–العقبة ضمن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بـ15حافلة

مبنى وزارة العمل

أخبار محلية العمل تنفذ نحو 16 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول للعام الحالي

لبنان: نواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل

عربي ودولي لبنان: نواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل

مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بأهمية الاشتراك في "تأمين رعاية"

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء



 
 






الأكثر مشاهدة

 