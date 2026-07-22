عدد السفن المبحرة عبر مضيق هرمز يتراجع أكثر مع استمرار الحرب

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الوكيل الإخباري- انخفض عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف الأمنية وسط استمرار حرب إيران، وفق ما أظهرت بيانات في قطاع الشحن. اضافة اعلان





وأشارت بيانات شركة كبلر إلى أن 3 سفن شحن عبرت المضيق الثلاثاء، في انخفاض عن 4 سفن الاثنين.



وأظهرت بيانات كبلر أن سفينة البضائع العامة (كايزر) غادرت المضيق محملة بالبضائع، في حين دخلت ناقلة البضائع السائبة الجافة "إتش 7 إس.إم.بي 8" المضيق وهي فارغة، مما يعني أنها ستحمل شحنة في الخليج.



وقالت كبلر إن السفينة "هسين أوشن" دخلت المضيق الثلاثاء محملة بزيت النخيل المكرر.



ولم تشاهد أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال تعبر المضيق الثلاثاء.



وأعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أنه نفذ أحدث غاراته على إيران، في الليلة الحادية عشرة على التوالي من هذه الهجمات.



وفي البحر الأحمر، غيرت ناقلتان كانتا تحملان نفطا خاما إلى آسيا مسارهما في أثناء توجههما نحو مضيق باب المندب الثلاثاء.







