عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا يرتفع إلى إلى 4490 قتيلا

الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزويلية خورخي رودريغيز إن عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو ارتفع ليصل إلى 4490 قتيلا.



في وقت سابق، تحدث رودريغيز عن مصرع 4333 شخصا نتيجة الزلازل.



وكتب رئيس البرلمان الفنزويلي على قناته في تيلغرام: "بلغ عدد القتلى 4490".

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وأفادت السلطات الفنزويلية بأن الزلازل ألحقت أضرارا بـ 856 مبنى، منها 190 مبنى انهارت بالكامل، وسُجّلت 1202 هزة ارتدادية.