الخميس 2026-06-18 04:04 م

عراقجي: الاتفاق مع الولايات المتحدة قد يعيد السلام للمنطقة

علما الكويت وإيران
علما الكويت وإيران
 
الخميس، 18-06-2026 03:19 م
الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، لنظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أهمية الحوار مع دول الخليج العربية لمعالجة أي سوء فهم وتعزيز العلاقات في المنطقة.اضافة اعلان


وقال عراقجي، عبر على حسابه على منصة (تليغرام)، إنّه عبر عن أمله في أن يسهم اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

ووقع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.

ووقّع ترامب مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية، خلال زيارة إلى فرنسا.

وبموجب المذكرة، تعهدت طهران وواشنطن إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وبحسب نص التفاهم، جددت طهران تعهدها بعدم السعي لحيازة أو تطوير أسلحة نووية، على أن يبحث الطرفان الملف النووي لإيران في إطار المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزيرة التنمية تتفقد مشاريع إنتاجية في البادية الشمالية الغربية

أخبار محلية وزيرة التنمية تتفقد مشاريع إنتاجية في البادية الشمالية الغربية

وعاد المنتخب الوطني أمس من مباراة النمسا من سان فرانسيسكو إلى بورتلاند، لمواصلة تحضيراته الفنية والبدنية للظهور الثاني في المونديال أمام الجزائر في مباراة مهمة في أطار بحث منتخب النشامى عن التأهل للدو

كأس العالم "النشامى" يباشر تدريباته في بورتلاند استعداداً لمواجهة الجزائر

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية العقبة.. تدشين خدمات رقمية متقدمة للموانئ والتجارة

بصق

فن ومشاهير حفاظا على تاريخه.. فنان مشهور يعلن نيته الاعتزال

معبر جابر الحدودي مع سوريا

أخبار محلية وزارة الاستثمار تعلن طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي

الاول من نوعه في المملكة

أخبار محلية الطاقة: مشروع التنقيب عن النحاس في ابو خشيبة الأول من نوعه في المملكة

وزارة العمل

أخبار محلية توقيع عقد عمل جماعي لتحسين المزايا الوظيفية لـ 208 عاملين وعاملات

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان



 
 






الأكثر مشاهدة

 