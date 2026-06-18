عراقجي: الاتفاق مع الولايات المتحدة قد يعيد السلام للمنطقة

03:19 م

الوكيل الإخباري- أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، لنظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أهمية الحوار مع دول الخليج العربية لمعالجة أي سوء فهم وتعزيز العلاقات في المنطقة. اضافة اعلان





وقال عراقجي، عبر على حسابه على منصة (تليغرام)، إنّه عبر عن أمله في أن يسهم اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.



ووقع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.



ووقّع ترامب مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية، خلال زيارة إلى فرنسا.



وبموجب المذكرة، تعهدت طهران وواشنطن إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.



وبحسب نص التفاهم، جددت طهران تعهدها بعدم السعي لحيازة أو تطوير أسلحة نووية، على أن يبحث الطرفان الملف النووي لإيران في إطار المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي.





