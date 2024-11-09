عراقجي: عواقب اتساع رقعة الحرب لن تقتصر على منطقة الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن عواقب اتساع رقعة الحرب في المنطقة لن تقتصر على الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة إدراك العالم ذلك.



وقال عراقجي في مؤتمر "مدرسة نصرالله" الدولي الذي ينعقد في العاصمة طهران بحضور مسؤولين سياسيين وعسكريين إيرانيين وضيوف من مختلف دول العالم: "في مثل هذه الظروف تزداد مسؤولية المجتمع الدولي وعلى المنظمات الأممية أن تقوم بمهامها في حفظ السلام والأمن الدولي بشكل حيادي وعادل".



وأضاف: "يجب أن يعلم العالم أنه إذا انتشرت الحرب، فإن انعدام الأمن وعدم الاستقرار يمكن أن يتمدد إلى مناطق أخرى، حتى إلى مناطق بعيدة".

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وأردف: "ينبغي أن يكون تحقيق وقف للنار في لبنان وإغاثة النازحين اللبنانيين على رأس أولويات المجتمع الدولي".



وقال عراقجي للصحفيين على هامش المؤتمر "إن الصهاينة سيرون في المستقبل القريب ماذا ستفعل دماء الشهيد السيد حسن نصرالله".