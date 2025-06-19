عراقجي: لم ولن نسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان على العالم أجمع أن يعلم أن إيران تتصرف دفاعا عن النفس فقط.

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وأضاف "لم نرد حتى الآن إلا على النظام الإسرائيلي وليس على من يساعده ويدعمه".



وبين ان نتنياهو افتعل هذه الحرب لتدمير مسار الدبلوماسية.



وتابع "أثبتنا عمليا ما التزمنا به علنا ولم ولن نسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية".



وأضاف "سنواصل الدفاع عن النفس بفخر وشجاعة وسنجعل المعتدي يندم ويدفع ثمن خطئه الجسيم".