عراقجي: لن تبدأ المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة إذا استمرت التهديدات

08:39 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأميركية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بإنهاء المهمة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق. اضافة اعلان





وكتب عراقجي في منشور على إكس "تنص الفقرة 13 من مذكرة التفاهم بوضوح على ما يلي: لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات. احترموا توقيعكم".



ويشير منشور عراقجي إلى اتفاق مؤقت وقعته إيران والولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي يدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما البعض.



وكان ترامب قال، الاثنين، إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع طهران أو "ستنهي المهمة"، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري.



وانتهت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي بدون أي مؤشر علني على إحراز تقدم نحو وقف دائم للحرب، على الرغم من وقف لإطلاق النار مدته 60 يوما الرامي لإفساح المجال للدبلوماسية في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي أشعلت فتيل الصراع.





