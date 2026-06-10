الأربعاء 2026-06-10 03:35 ص

عراقجي: لن نترك أي هجوم أو تهديد دون رد

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
 
الأربعاء، 10-06-2026 02:02 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القوات المسلحة الإيرانية "القوية" لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد، مؤكداً أن بلاده ستتعامل بحزم مع أي استهداف لمصالحها.اضافة اعلان


وأضاف عراقجي أن الولايات المتحدة "اختارت اختبار عزمنا رغم هزائمها في ساحة المعركة"، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران.
 
 


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