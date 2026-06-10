عراقجي: لن نترك أي هجوم أو تهديد دون رد

وأضاف عراقجي أن الولايات المتحدة "اختارت اختبار عزمنا رغم هزائمها في ساحة المعركة"، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران.
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