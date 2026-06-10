عراقجي: لن نترك أي هجوم أو تهديد دون رد

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن القوات المسلحة الإيرانية "القوية" لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد، مؤكداً أن بلاده ستتعامل بحزم مع أي استهداف لمصالحها. اضافة اعلان





وأضاف عراقجي أن الولايات المتحدة "اختارت اختبار عزمنا رغم هزائمها في ساحة المعركة"، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران.





