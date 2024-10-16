عراقجي من الأردن يؤكد على ضرورة العمل الجماعي لمنع اتساع الحرب

02:50 م

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الوكيل الإخباري- قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد لنظيره الأردني أيمن الصفدي خلال زيارته عمان ضرورة العمل الجماعي الإقليمي لمنع اتساع الحرب. اضافة اعلان





وشدد عراقجي على أن الأزمة بالمنطقة ناجمة عن مواصلة إسرائيل الإبادة بغزة والهجمات بلبنان.



