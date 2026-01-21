الأربعاء 2026-01-21 12:29 م

عراقجي يبعث رسالة تهديد شديدة اللهجة للبيت الأبيض

الأربعاء، 21-01-2026 11:07 ص
الوكيل الإخباري-   وجّهت إيران رسالة جديدة إلى الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، على خلفية التهديدات الأميركية المتكررة بشن هجمات عليها، بناءً على ما تقول واشنطن إنه "قمع للمتظاهرين" خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية عدة مؤخرًا.اضافة اعلان


وجاءت الرسالة الإيرانية الأحدث عبر مقال لوزير الخارجية عباس عراقجي، نُشر الأربعاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وقال عراقجي في المقال إنه "على عكس ضبط النفس الذي أظهرته إيران في يونيو 2025، فإن قواتنا المسلحة القوية لن تتردد في الرد بكل ما لدينا إذا تعرضنا لهجوم جديد"، في إشارة إلى الهجمات الأميركية التي تعرّضت لها 3 مواقع نووية في بلاده قبل أشهر، في خضم حرب بدأتْها إسرائيل على إيران.

واعتبر الوزير الإيراني أن "هذا ليس تهديدًا، بل واقع أود توضيحه صراحة".

وتابع: "بصفتي دبلوماسيًا ومخضرمًا أكره الحرب، لكن أي مواجهة شاملة ستكون شرسة للغاية وستستمر لفترة أطول بكثير من الجداول الزمنية الوهمية التي تحاول إسرائيل ووكلاؤها إقناع البيت الأبيض بها".

وقال عراقجي إن أي عمل عسكري أميركي سيثير حربًا "تشمل المنطقة بأسرها. ستؤثر على الناس العاديين في جميع أنحاء العالم".

لكنه تعهّد قائلًا: "سأفعل كل ما في وسعي لمنع حدوث هذا السيناريو".

كما تحدث الوزير عن "موجة الأخبار المزيفة الواضحة في وسائل الإعلام الغربية حول الأحداث الأخيرة في إيران"، قائلًا إن "الاحتجاجات بدأت سلمية واعترفت بها الحكومة الإيرانية، لكنها تحولت فجأة إلى عنف عندما تدخلت عناصر إرهابية داخلية وخارجية، لذا كان من الضروري قطع وسائل الاتصال بين منظّمي المظاهرات والمثيرين للشغب".

وأشار إلى "محاولات جرّ الولايات المتحدة إلى حرب جديدة نيابةً عن إسرائيل"، بعد تهديد ترامب أكثر من مرة بتوجيه ضربات إلى إيران.

وقال عراقجي: "عندما يعترف مدير وكالة الاستخبارات الأميركية السابق بتورّط الموساد الإسرائيلي في المظاهرات، لا يمكن تجاهل هذه الحقيقة".

وأوضح أن الاحتجاجات كانت من دون أسلحة، لكن "بعد ساعات قليلة من إعلان ترامب عن إمكانية التدخل في حال حدوث عنف جماعي، فوجئت قوات الأمن بهجمات مسلحة منسّقة وعلى نطاق واسع.

استُهدف رجال الشرطة والمدنيون بالنيران، وأُصيب الضباط وأُحرقوا، بل إن بعضهم قُطعتْ رؤوسهم".

