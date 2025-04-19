السبت 2025-04-19 09:29 ص
 

عراقجي يصل إلى روما لحضور الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
عباس عراقجي
 
السبت، 19-04-2025 09:09 ص

الوكيل الإخباري-   صل الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى روما للمشاركة في محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بوساطة عُمانية بشأن ملف طهران النووي، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الإيراني صباح السبت.

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ويظهر عراقجي في المشاهد ينزل ليلا من طائرة رسمية إيرانية في روما حيث يقود جولة ثانية من المحادثات "غير المباشرة" مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

 
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