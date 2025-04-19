عراقجي يصل إلى روما لحضور الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة

ويظهر عراقجي في المشاهد ينزل ليلا من طائرة رسمية إيرانية في روما حيث يقود جولة ثانية من المحادثات "غير المباشرة" مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
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