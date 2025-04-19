عراقجي يصل إلى روما لحضور الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- صل الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى روما للمشاركة في محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بوساطة عُمانية بشأن ملف طهران النووي، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الإيراني صباح السبت.

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