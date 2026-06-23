عراقجي ينضم إلى بيزشكيان في زيارته إلى باكستان

الوكيل الإخباري- انضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الرئيس مسعود بيزشكيان الذي وصل الثلاثاء إلى باكستان، في زيارة تأتي عقب جولة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، تؤدي فيها إسلام آباد دور الوساطة.

اضافة اعلان