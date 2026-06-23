عراقجي ينضم إلى بيزشكيان في زيارته إلى باكستان

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن عراقجي التقى بعيد وصوله إلى باكستان الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف.
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