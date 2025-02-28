عطل عالمي يضرب واتساب

09:34 م

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الوكيل الإخباري- تعرض تطبيق "واتساب" للتواصل الفوري، الجمعة، لعطل فني مفاجئ أوقفه عن العمل في عدة دول حول العالم. اضافة اعلان





واشتكى آلاف المستخدمين حول العالم من تعطل خدمات تطبيق "واتساب"، قائلين إنه ليس بمقدورهم إرسال رسائل أو التواصل بها.



وذكر المشتكون أن واتساب لا يعمل بالهواتف أو الحواسيب.



ولم يعلق بعد تطبيق واتساب على العطل العالمي.