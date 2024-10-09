عقوبة قاسية لسارقي منازل النازحين في لبنان .. صور

وبحسب ما جاء في الصور ، قال لبنانيون ان عناصر من حزب الله القوا القبض على سارقين وعلقوهم في الشوارع وربطوهم في الأعمدة ، إضافة لكتابة كلمة "حرامي" على ورقة ولصقها بهم .
وتفاعل اللبنانيون مع الصور التي لم يتسن التأكد من صحتها، حيث يرى النازحون بأن من يسرق منازلهم بغيابهم كمن خان الوطن .
وتشهد الضاحية الجنوبية في بيروت حالة نزوح كبيرة بسبب القصف الصهيوني المستمر على المنطقة ، في ظل المواجهة المستمرة بين حزب الله وجيش الاحتلال .
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