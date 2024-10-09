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عقوبة قاسية لسارقي منازل النازحين في لبنان .. صور

صورة متداولة لعقوبة سارقين منازل النازحين في لبنان
صورة متداولة لعقوبة سارقين منازل النازحين في لبنان
الأربعاء، 09-10-2024 01:34 م
الوكيل الإخباري-   تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قيل بأنها عقوبة سارقي البيوت في لبنان ، والذين استغلوا نزوح المواطنين اللبنانيين وقاموا بسرقة المنازل الفارغة .اضافة اعلان


وبحسب ما جاء في الصور ، قال لبنانيون ان عناصر من حزب الله القوا القبض على سارقين وعلقوهم في الشوارع وربطوهم في الأعمدة ، إضافة لكتابة كلمة "حرامي" على ورقة ولصقها بهم .

وتفاعل اللبنانيون مع الصور التي لم يتسن التأكد من صحتها، حيث يرى النازحون بأن من يسرق منازلهم بغيابهم كمن خان الوطن .

وتشهد الضاحية الجنوبية في بيروت حالة نزوح كبيرة بسبب القصف الصهيوني المستمر على المنطقة ، في ظل المواجهة المستمرة بين حزب الله وجيش الاحتلال .


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gnews

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