علييف: لو تم إغلاق الأجواء الروسية لما وقع حادث طائرة الركاب الأذربيجانية

الوكيل الإخباري- اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أنه "لو تم التنسيق بين الخدمات الأرضية والقوات الجوية الروسية، لتسنّى تجنب تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية في كازاخستان مؤخرا".



وقال علييف في اجتماع مع ذوي أفراد طاقم الطائرة المنكوبة اليوم: "لو تم اتخاذ التدابير في الوقت المناسب وإغلاق المجال الجوي فوق مدينة غروزني الروسية لتسنّى تجنب هذه المأساة".



وأضاف: "تم إغلاق المجال الجوي بعد إصابة الطائرة، ومحاولات الأجهزة الروسية التكتم على الحادث تثير دهشة وأسف وامتعاض الجانب الأذربيجاني".

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وتحطمت طائرة "إمبراير 190" تابعة للخطوط الأذربيجانية كانت في طريقها من باكو إلى غروزني صباح 25 ديسمبر الماضي قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان.



وكان على متن الطائرة 62 راكبا و5 من أفراد طاقم، نجا منهم 29 شخصا بينهم 9 مواطنين روس.



وفي وقت سابق، قال دميتري يادروف رئيس وكالة "روسافياتسيا" إن مدينتي غروزني وفلاديقوقاز تعرضتا يوم الحادث لهجوم أوكراني بالمسيرات، وأنا السلطات الروسية أغلقت أجواء المنطقة.



وأضاف أن المنطقة شهدت في يوم الحادث ضبابا كثيفا خيّم كذلك على مطار غروزني، وأن قائد الطائرة حاول مرتين الهبوط بها في المطار المذكور، قبل أن تتاح له مطارات أخرى اختار منها مطار أكتاو.