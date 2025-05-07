عُمان: توصلنا لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة

12:03 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية العمانية، الثلاثاء، أن الاتصالات التي أجرتها سلطنة عمان مع الولايات المتحدة والجهات المعنية في صنعاء أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. اضافة اعلان





وأوضحت الخارجية العمانية أن الاتفاق ينص على امتناع جميع الأطراف عن استهداف بعضها، بما في ذلك التوقف عن استهداف السفن الأمريكية، بما يضمن حرية الملاحة البحرية في المنطقة.



وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة أن اتفاق وقف إطلاق النار جاء بعد محادثات قادها المبعوث الأمريكي تيموثي ويتكوف مع الحوثيين، جرت الأسبوع الماضي بوساطة عمانية.