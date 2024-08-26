عُمان.. مصرع 4 أشخاص خلال مسير جماعي في منطقة جبلية

الوكيل الإخباري- لقي مواطن عُماني، و3 أشخاص من جنسية عربية، مصرعهم، وأُصيب آخرون، بعد أن داهمت أمطار غزيرة مشاركين في مسير جماعي في وادي تنوف بولاية نزوى في سلطنة عُمان.

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وقالت شرطة عُمان السلطانية في بيان، اليوم السبت، إن الحادث وقع بسبب انجراف عدد من المشاركين في المسير الجبلي خلال هطول الأمطار الغزيرة.



وأضافت الشرطة أن 16 شخصًا متعددي الجنسيات، كانوا في المسير، وأن 5 منهم انجرفوا جراء هطول الأمطار الغزيرة، حيث توفي 4 منهم، وأصيب الخامس بإصابات بليغة.



ونشرت الشرطة مقطع فيديو لمروحية تحلق في المكان، وقالت إن طيرانها نقل المتوفين والمصابين في المسير إلى مستشفى نزوى المرجعي.

كما كشف الدفاع المدني والإسعاف في عُمان، تفاصيل إضافية عن الحادثة، وقال إن فرقة بمحافظة الداخلية عثرت على 4 أشخاص من المشاركين في المسير الجبلي، "مفارقين للحياة ونُقل 4 أشخاص إلى المستشفى تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة وحرجة".



ودعا الدفاع المدني والإسعاف، إلى اتباع إرشادات السلامة والتحقق من حالة الطقس قبل الخروج لرياضة المسير الجبلي، "وضرورة تسجيل بيانات الموقع والمشاركين عبر تطبيق (نداء) لضمان تواصلهم مع مركز عمليات الهيئة في الحالات الطارئة".