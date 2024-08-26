عُمان.. مصرع 4 أشخاص خلال مسير جماعي في منطقة جبلية

وقالت شرطة عُمان السلطانية في بيان، اليوم السبت، إن الحادث وقع بسبب انجراف عدد من المشاركين في المسير الجبلي خلال هطول الأمطار الغزيرة.
وأضافت الشرطة أن 16 شخصًا متعددي الجنسيات، كانوا في المسير، وأن 5 منهم انجرفوا جراء هطول الأمطار الغزيرة، حيث توفي 4 منهم، وأصيب الخامس بإصابات بليغة.
ونشرت الشرطة مقطع فيديو لمروحية تحلق في المكان، وقالت إن طيرانها نقل المتوفين والمصابين في المسير إلى مستشفى نزوى المرجعي.
ودعا الدفاع المدني والإسعاف، إلى اتباع إرشادات السلامة والتحقق من حالة الطقس قبل الخروج لرياضة المسير الجبلي، "وضرورة تسجيل بيانات الموقع والمشاركين عبر تطبيق (نداء) لضمان تواصلهم مع مركز عمليات الهيئة في الحالات الطارئة".
وتنتشر فرق ومجموعات المسير الجبلي أو ما يطلق عليه "رياضة الهايكنج" في العديد من مناطق عُمان، وبينها وادي تنوف في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية الذي يعد وجهة سياحية لمحبي الطبيعة الخضراء، والوديان والجبال.
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