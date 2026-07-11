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عُمان وإيران تبحثان ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز

عُمان وإيران تبحثان ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز
عُمان وإيران تبحثان ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز
 
السبت، 11-07-2026 10:33 م
الوكيل الإخباري-   بحثت سلطنة عُمان وإيران، السبت، في العاصمة العُمانية مسقط، سبل ضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، في ضوء المعطيات والتداعيات الناجمة عن المستجدات الأخيرة.اضافة اعلان


واتفق الجانبان على مواصلة المباحثات على المستويين الفني والسياسي، بهدف التوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقًا للقانون الدولي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

وترأس المباحثات من الجانب العُماني وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، فيما ترأسها من الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي.

وأكدت إيران، السبت، أنها "أوفت بكلمتها" حيال الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار، الذي اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجددًا، أنه انتهى، متهمًا طهران بأنها تعتزم اغتياله.

وكتب عراقجي، عبر منصة "إكس"، أن "إيران أوفت بكلمتها حتى الآن"، مشددًا على أن "السبيل الوحيد هو التزام الطرفين المتبادل بتعهداتهما".

وتجددت المواجهات هذا الأسبوع بين إيران والولايات المتحدة، وتبادل الطرفان، منذ الثلاثاء، ضربات هي الأعنف منذ توقيع مذكرة التفاهم بينهما في 17 حزيران/يونيو، التي تهدف إلى وضع حد نهائي للحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير، إثر هجوم إسرائيلي-أميركي على إيران.
 
 


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