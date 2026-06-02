عمدة نيويورك يلغي مواعيد نوم الأطفال مؤقتا

أثناء توقيع القرار
 
الوكيل الإخباري- وقع عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، أمرا تنفيذيا غير مسبوق، قضى بإلغاء مواعيد النوم بشكل مؤقت، للسماح للأطفال بمشاهدة مباريات فريق "نيكس" في نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وكتب ممداني على منصة "إكس": "وقعت أمرا تنفيذيا يلغي مواعيد النوم بشكل مؤقت في مدينة نيويورك، حتى يتمكن الأطفال من جميع الأعمار من مشاهدة فريقنا في نهائيات الدوري الأميركي لكرة السلة". وأضاف مازحا: "كعمدة، أنت مجبر على اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، لكن هذا لم يكن واحدا منها. هيا نيكس (Go Knicks)".

وبحسب صورة الأمر التنفيذي التي نشرها ممداني، فإن القرار يسري مفعوله "فورا"، ولن ينتهي إلا بعد أن يكمل فريق "نيكس" مسيرته في البطولة، على أمل أن يحقق الفوز بها. كما وضع سبعة من الأطفال بصمات أيديهم على الصفحة الأولى من الوثيقة.

ولمشاهدة كل مباراة حتى النهاية، سيتعين على أطفال نيويورك السهر حتى وقت متأخر، حيث تنطلق كل مباراة في الساعة 8:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.


وتوجد بعض الأنباء المطمئنة للآباء، حيث تقام المباريات رقم 2 و5 و7 في ليالٍ غير مدرسية، مما يخفف من وطأة السهر على الأطفال.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو من مواطني نيويورك أصلا، قد صرح الأسبوع الماضي بأن مالك فريق نيكس، جيمس دولان، وجه له دعوة لحضور إحدى المباريات.


يذكر أن فريق نيكس يخوض أول ظهور نهائي له منذ عام 1999، عندما خسر آنذاك أمام فريق سان أنطونيو سبيرز في خمس مباريات. واليوم، يسعى النيكس للثأر من خسارته السابقة عندما يواجه نفس الفريق مجددا على لقب بطولة الدوري "Larry O'Brien Championship Trophy". ويذكر أن نيويورك لم تفز بلقب الدوري منذ عام 1973.

 
 


