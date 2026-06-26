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عمليات الإنقاذ تتواصل في فنزويلا بحثا عن ناجين من الزلزالين

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أرشيفية
 
الجمعة، 26-06-2026 02:24 م

الوكيل الإخباري- تتكثّف عمليات البحث الجمعة في فنزويلا للعثور على ناجين بعد زلزالين أسفرا عن وفاة 235 شخصا على الأقل وفق حصيلة أولية، فيما بدأت تصل المساعدات الدولية.

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ووصلت فرقة عسكرية أولى بقيادة جنرال من مشاة البحرية الأميركية إلى كراكاس الجمعة "لتنسيق" المساعدات الأميركية لضحايا الزلزالَين، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية.


وقال وزير الصحة كارلوس ألفارادو في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي "للأسف، استقبلنا نحو 235 مريضا وصلوا بلا مؤشّرات حيوية أو توفّوا فور وصولهم إلى المؤسسات الصحية".


وأفاد رئيس الجمعية الوطنية خورخيه رودريغيز من جانبه عن فقدان أثر 157 شخصا، فيما "لا يزال أكثر من مئة شخص حدّدت هويّاتهم عالقين تحت الأنقاض"، في منشور على حسابه في "فيسبوك".


ومن بين ضحايا الزلزال، ثلاثة إسبان وتسعة برتغاليين وبرازيليان وفنزويلي إيطالي الأصل وصينيان.


وأعلنت وزارة الخارجية الإسبانية الجمعة أنها فقدت أثر 99 إسبانيا في فنزويلا لم تحدّد مواقعهم بعد.


وأسفر الزلزالان أيضا عن إصابة 4300 شخص على الأقلّ، بحسب بيانات وزارة الصحة.

 
 


gnews

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