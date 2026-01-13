الثلاثاء 2026-01-13 11:50 ص

عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران

إيرانيون يشاركون في مسيرة مؤيدة للحكومة في طهران
إيرانيون يشاركون في مسيرة مؤيدة للحكومة في طهران
 
الثلاثاء، 13-01-2026 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   استؤنفت الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران، الثلاثاء، بعد انقطاعها منذ الجمعة.اضافة اعلان


ويستمر حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية في 8 كانون الثاني الحالي على خلفية التظاهرات منذ أكثر من أربعة أيام ونصف يوم، وفق ما أفادت صباح الثلاثاء منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية التي تراقب الإنترنت.

وأوضحت "نتبلوكس" أن "108 ساعات مرت منذ بدء إيران فرض حجب شامل للإنترنت يعزل الإيرانيين عن بقية العالم وبعضهم عن بعض".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قق

فيديو الوكيل اللهم رحمتك بمن لا مأوى له اللهم اجزهم خيرًا بما صبروا ❤️

ت

اقتصاد محلي قيمة صادرات " تجارة عمان" تزيد 4.8% العام الماضي

إيرانيون يشاركون في مسيرة مؤيدة للحكومة في طهران

عربي ودولي عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران

ت

أخبار محلية جاهزية عالية في الزرقاء لمواجهة المنخفض الجوي

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2025 إلكترونياً والالتزام بالفوترة

ت

أخبار محلية تطبيق تعديلات الخطة الدراسية للثانوية العامة اعتبارا من العام 2026/2027

عمان

اقتصاد محلي ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة 12.2 % خلال 11 شهرا

الأرصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول والبرد الغزير في هذه المناطق

أخبار محلية الأرصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول والبرد الغزير في هذه المناطق



 






الأكثر مشاهدة