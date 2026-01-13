عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران

11:42 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760779 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استؤنفت الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران، الثلاثاء، بعد انقطاعها منذ الجمعة. اضافة اعلان





ويستمر حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية في 8 كانون الثاني الحالي على خلفية التظاهرات منذ أكثر من أربعة أيام ونصف يوم، وفق ما أفادت صباح الثلاثاء منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية التي تراقب الإنترنت.



وأوضحت "نتبلوكس" أن "108 ساعات مرت منذ بدء إيران فرض حجب شامل للإنترنت يعزل الإيرانيين عن بقية العالم وبعضهم عن بعض".

تم نسخ الرابط





