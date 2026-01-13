عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران

ويستمر حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية في 8 كانون الثاني الحالي على خلفية التظاهرات منذ أكثر من أربعة أيام ونصف يوم، وفق ما أفادت صباح الثلاثاء منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية التي تراقب الإنترنت.
وأوضحت "نتبلوكس" أن "108 ساعات مرت منذ بدء إيران فرض حجب شامل للإنترنت يعزل الإيرانيين عن بقية العالم وبعضهم عن بعض".
