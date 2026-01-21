عودة الحديث عن جثة "آخر رهينة".. حماس تعلّق بعد تصريح ترامب

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن قاسم قوله إن "الاحتلال الإسرائيلي عطّل مرارًا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق خلف الخط الأصفر"، مشيرًا إلى أن "حماس وضعت الوسطاء بصورة مباشرة في جهودها مع فصائل المقاومة للوصول إلى جثمان الأسير الأخير".
وشدّد الناطق على استعداد الحركة للتعاون مع الوسطاء والدول الضامنة، في أي جهود تؤدي إلى العثور على جثة الرهينة الأخير.
وأكد أن "إسرائيل تتعمّد استغلال عدم العثور على الجثمان للتهرّب من استحقاقات المرحلة الأولى".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "يبدو أننا نعرف مكان ران غوايلي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 10 أكتوبر، تعهّدت الحركة بإعادة جميع الرهائن البالغ عددهم 48، وقد أعادت 20 من الأحياء و27 من رفات الرهائن المتوفين.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
سوريا .. تأجيل بدء العام الدراسي لجميع الطلبة حتى الأول من شباط
-
إعلام سوري يعلن وفاة أحد أفراد عائلة الأسد
-
مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام
-
خلاف حاد بين ترامب وماكرون يتصاعد إلى السخرية العلنية ومواجهة مفتوحة
-
السويد والنرويج ترفضان الانضمام لمجلس السلام
-
الجيش السوداني يدرس مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة
-
صحيفة: واشنطن تعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات جديدة
-
إعادة تشغيل محطة نووية يابانية هي الأكبر في العالم لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما