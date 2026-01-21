الأربعاء 2026-01-21 04:12 م

عودة الحديث عن جثة "آخر رهينة".. حماس تعلّق بعد تصريح ترامب
 
الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم حماس، حازم قاسم، الأربعاء، أن الحركة قدّمت كل ما لديها من معطيات حول جثة الرهينة الإسرائيلي الأخير ران غوايلي، وتعاطت بإيجابية مع كل الجهود المبذولة للبحث عنه.اضافة اعلان


ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن قاسم قوله إن "الاحتلال الإسرائيلي عطّل مرارًا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق خلف الخط الأصفر"، مشيرًا إلى أن "حماس وضعت الوسطاء بصورة مباشرة في جهودها مع فصائل المقاومة للوصول إلى جثمان الأسير الأخير".

وشدّد الناطق على استعداد الحركة للتعاون مع الوسطاء والدول الضامنة، في أي جهود تؤدي إلى العثور على جثة الرهينة الأخير.

وأكد أن "إسرائيل تتعمّد استغلال عدم العثور على الجثمان للتهرّب من استحقاقات المرحلة الأولى".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "يبدو أننا نعرف مكان ران غوايلي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 10 أكتوبر، تعهّدت الحركة بإعادة جميع الرهائن البالغ عددهم 48، وقد أعادت 20 من الأحياء و27 من رفات الرهائن المتوفين.

