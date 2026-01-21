عودة طائرة ترامب بسبب مشكلة كهربائية بسيطة

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس سيواصل رحلته على متن طائرة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يحذر أوروبا: إجراءاتكم ضد واشنطن سترتد عليكم كرصاص طائش
-
ترامب يتوعد إيران: ستمحى من على وجه الأرض
-
نيوزيلندا تجري انتخابات عامة في نوفمبر المقبل
-
الجيش الكندي يضع تصورا لمواجهة غزو أميركي افتراضي
-
وفيات الأربعاء 21-1-2026
-
خروج قطار ركاب عن القضبان بالقرب من برشلونة ومقتل السائق
-
غوتيريش يدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لمجمع أممي في القدس المحتلة
-
السعودية تدين هدم الاحتلال لمبان تابعة للأونروا في القدس