عودة طائرة ترامب بسبب مشكلة كهربائية بسيطة

07:37 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761731 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعود إلى قاعدة آندروز المشتركة في ولاية ماريلاند لتغيير الطائرة بعد أن اكتشف طاقم الطائرة الرئاسية "مشكلة كهربائية بسيطة" بعد وقت قصير من إقلاعها للسفر إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا. اضافة اعلان





وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس سيواصل رحلته على متن طائرة أخرى.

تم نسخ الرابط





