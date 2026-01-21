الأربعاء 2026-01-21 08:29 ص

عودة طائرة ترامب بسبب مشكلة كهربائية بسيطة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 21-01-2026 07:37 ص
الوكيل الإخباري-   قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعود إلى قاعدة آندروز المشتركة في ولاية ماريلاند لتغيير الطائرة بعد أن اكتشف طاقم الطائرة الرئاسية "مشكلة كهربائية بسيطة" بعد وقت قصير من إقلاعها للسفر إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا.اضافة اعلان


وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس سيواصل رحلته على متن طائرة أخرى.
 
 


