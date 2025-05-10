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عودة لملف منسي .. هل تنجح قطر في كشف مصير الرهائن الأمريكيين؟

قطع "داعش" رؤوس العديد من الرهائن
قطع "داعش" رؤوس العديد من الرهائن
 
السبت، 10-05-2025 04:39 م
الوكيل الإخباري-    أفادت "رويترز" نقلاً عن مصدرين ببدء بعثة قطرية البحث عن رفات رهائن أمريكيين، قتلوا على يد تنظيم "داعش" في سوريا منذ سنوات، مما أحيا جهوداً قائمة منذ فترة طويلة لاستعادة رفاتهم.اضافة اعلان


وقتل "داعش"، الذي سيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في ذروة قوته بين عامي 2014 و2017، العديد من الأشخاص في الأسر، منهم رهائن غربيون، ونشر مقاطع فيديو لعمليات الإعدام.

قال المصدران إن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بدأت عملية البحث، الأربعاء، برفقة عدد من الأمريكيين، وأضافا أن المجموعة، التي أرسلتها الدوحة إلى مناطق الزلازل في المغرب وتركيا في السنوات القليلة الماضية، عثرت حتى الآن على رفات 3 أشخاص.

وذكر أحد المصدرين، وهو مسؤول أمني سوري، أنه لم تُحدد بعد هويات الأشخاص الذين عُثر على رفاتهم، وقال المصدر الثاني إنه لم يتضح بعد إلى متى ستستمر المهمة.

وقال المصدر السوري إن البعثة ركزت في البداية على البحث عن رفات عامل الإغاثة بيتر كاسيج، الذي قطع "داعش" رأسه في دابق شمالي سوريا عام 2014، وقال المصدر الثاني إن رفات كاسيج من بين الذين يأملون في العثور عليهم.

وكان الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف من بين الرهائن الغربيين الآخرين الذين قتلهم التنظيم المتطرف، وتأكدت وفاتهما عام 2014.

كما قُتلت عاملة إغاثة أمريكية في الأسر لدى تنظيم "داعش"، وتأكدت وفاتها عام 2015.

وقالت ديان فولي، والدة جيمس فولي: "نحن ممتنون لكل من يشارك في المهمة ويخاطر بحياته في ظروف ما لمحاولة العثور على رفات جيمس والرهائن الآخرين. نشكر جميع المشاركين في هذا الجهد".

سكاي نيوز
 
gnews

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