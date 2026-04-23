عون: إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في لبنان

الرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون
 
الخميس، 23-04-2026 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون إن إسرائيل تتعمد استهداف الإعلاميين بشكل مباشر، وتهدف من خلال ذلك لإخفاء حقيقة الانتهاكات التي ترتكبها في لبنان.اضافة اعلان


وأكد الرئيس اللبناني أن استهداف الإعلاميين يمثل جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، ودعا المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم الإسرائيلية.

وتأتي هذه التصريحات بعد مقتل الصحفية آمال خليل في استهداف إسرائيلي ببلدة الطيري بجنوب لبنان أمس الأربعاء.
 
 


الرئيس اللبناني جوزيف عون

عربي ودولي عون: إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في لبنان

