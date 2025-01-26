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عون: سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة

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الجيش اللبناني
الأحد، 26-01-2025 11:14 ص

الوكيل الإخباري- دعا رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اليوم الأحد، سكان القرى الجنوبية إلى ضبط النفس، على خلفية تطور الأحداث في جنوب لبنان.

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وقال عون: "أشارك أهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق وأدعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة".


وقال الرئيس عون لأهل الجنوب: "سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم".


وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، مقتل لبناني وإصابة عشرة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية، لدى محاولتهم العودة إلى قراهم جنوب لبنان.

 

RT

 
gnews

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