عون : عهدي ممارسة الحياد الإيجابي وعدم التمييز بين أحد

الوكيل الإخباري- أشاد الرئيس اللبناني المنتخب، جوزيف عون ، الخميس، برئيسي ومجلسي الوزراء والنواب بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، وأدائه اليمين الدستورية أمام المجلسين.

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وقال عون" لقد شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا للجمهورية اللبنانية، وهو أعظم الأوسمة التي أحملها وأكبر المسؤوليات، فأصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير، في وسط زلزال شرق أوسطي تصدعت فيه التحالفات وسقطت أنظمة، وقد تتغير حدود".



وأضاف " لبنان بقي هو هو على الرغم من الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزماتنا، لأن لبنان من عمر التاريخ.



وتعهد عون بأن يمارس دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة، وأكد على حق الدولة في احتكار حمل السلاح، مؤكدا أنه "سيسهر" على تفعيل عمل الأجهزة الأمنية كأداة لحفظ الأمن وتطبيق القوانين.

وأضاف :"سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".



انتخب البرلمان اللبناني الخميس قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية، بعد فوزه بتأييد 99 نائبا من إجمالي عدد النواب البالغ 128 الذين شاركوا في العملية الانتخابية.