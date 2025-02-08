عون يأمر الجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران من الأراضي السورية

الوكيل الإخباري- أمرت قيادة الجيش اللبناني الوحدات العسكرية المنتشرة على حدود لبنان الشمالية والشرقية مع سوريا بالرد على مصادر إطلاق النيران من الأراضي السورية.

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وأصدرت قيادة الجيش البيان الآتي: "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أصدرت قيادة الجيش الأوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية".