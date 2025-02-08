 
السبت 2025-02-08 10:37 م
 

عون يأمر الجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران من الأراضي السورية

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 08-02-2025 07:57 م

الوكيل الإخباري-   أمرت قيادة الجيش اللبناني الوحدات العسكرية المنتشرة على حدود لبنان الشمالية والشرقية مع سوريا بالرد على مصادر إطلاق النيران من الأراضي السورية.

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وأصدرت قيادة الجيش البيان الآتي: "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أصدرت قيادة الجيش الأوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تُطلَق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية".

 

وأضاف البيان: "باشرت هذه الوحدات بالرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار".

 
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