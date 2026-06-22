عون يبحث مع فانس وكوشنر تثبيت وقف إطلاق النار

وتناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية.
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