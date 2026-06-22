عون يبحث مع فانس وكوشنر تثبيت وقف إطلاق النار

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الوكيل الإخباري- أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. اضافة اعلان





وتناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية.





