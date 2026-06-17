عون يبحث مع قائد القوات الدولية أوضاع جنوب لبنان

وناقش اللقاء الأوضاع في الجنوب وعمل "اليونيفيل" في ضوء الصعوبات والمضايقات التي تواجه تحركاتها في منطقة العمليات.
وتطرق اللقاء إلى بحث مرحلة ما بعد انتهاء عمل هذه القوات في الجنوب.
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