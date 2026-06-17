عون يبحث مع قائد القوات الدولية أوضاع جنوب لبنان

11:50 ص

الوكيل الإخباري- بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد القوات الدولية اللواء ديوداتو أباغنارا أوضاع جنوب لبنان والصعوبات في منطقة العمليات، وحضر اللقاء القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا. اضافة اعلان





وناقش اللقاء الأوضاع في الجنوب وعمل "اليونيفيل" في ضوء الصعوبات والمضايقات التي تواجه تحركاتها في منطقة العمليات.



وتطرق اللقاء إلى بحث مرحلة ما بعد انتهاء عمل هذه القوات في الجنوب.





