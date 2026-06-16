عون يدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وصون سيادة لبنان وأمنه واستقراره

وقال عون في رسالة بالمناسبة إنّ هذه الذكرى تأتي في وقت يمرّ فيه لبنان بظروف استثنائية دقيقة، إلى جانب تطورات إقليمية متسارعة تستدعي أعلى درجات الوعي والمسؤولية.
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