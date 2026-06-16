عون يدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وصون سيادة لبنان وأمنه واستقراره

الوكيل الإخباري- قدّم الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، التهاني إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، متمنيا أن يحمل العام الجديد الخير والأمان للبنان وشعبه.

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وقال عون في رسالة بالمناسبة إنّ هذه الذكرى تأتي في وقت يمرّ فيه لبنان بظروف استثنائية دقيقة، إلى جانب تطورات إقليمية متسارعة تستدعي أعلى درجات الوعي والمسؤولية.