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عون يدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وصون سيادة لبنان وأمنه واستقراره

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون
جوزاف عون
 
الثلاثاء، 16-06-2026 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   قدّم الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، التهاني إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، متمنيا أن يحمل العام الجديد الخير والأمان للبنان وشعبه.

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وقال عون في رسالة بالمناسبة إنّ هذه الذكرى تأتي في وقت يمرّ فيه لبنان بظروف استثنائية دقيقة، إلى جانب تطورات إقليمية متسارعة تستدعي أعلى درجات الوعي والمسؤولية.

 

وشدد على أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وتعزيز التضامن الإنساني والوطني لمواجهة التحديات، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره.

 

 
 


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